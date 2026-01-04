Il Teatro di Fiesole ospita nuovamente 'The Kitchen Company', che aveva già portato in scena la scorsa stagione la commedia Rumori Fuori Scena. La compagnia torna a proporre il suo repertorio, offrendo agli spettatori un’esperienza teatrale coinvolgente e di qualità. L’appuntamento è un’occasione per riscoprire il teatro in un contesto culturalmente stimolante e accessibile.

Firenze, 4 gennaio 2026 – Torna al Teatro di Fiesole la compagnia 'The Kitchen Company', approdata la scorsa stagione con la commedia Rumori Fuori Scena. Dal 9 gennaio spazio alla commedia francese 'La cena dei cretini'. Come si legge in una nota 'La cena dei cretini' è considerato il capolavoro comico della drammaturgia francese contemporanea. La storia è a tutti nota: ogni mercoledì sera, un gruppo di amici dell’alta società parigina, si ritrova per partecipare alla 'cena dei cretini'. Regola imprescindibile è che, a turno, qualcuno di loro porti come invitato speciale un insuperabile 'cretino', affinché ci si possa divertire prendendolo in giro per tutta la sera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Teatro di Fiesole torna la compagnia 'The Kitchen Company'

