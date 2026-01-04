Al teatro Argentia torna Fashion moda cinema e musica

Il teatro Argentia di Gorgonzola ospita nuovamente l’evento “Fashion, moda, cinema e musica”, promosso da Anffas Martesana. L’appuntamento dell’8 gennaio offrirà un’occasione di inclusione e partecipazione, con una serata dedicata a diverse forme artistiche. Un’occasione per valorizzare talenti e sensibilizzare su temi di integrazione, in un contesto culturale e civile.

Torna " Fashion Moda Cinema Musica ", serata promossa da Anffas Martesana, l'8 gennaio inclusione in passerella al teatro Argentia, a Gorgonzola. Terzo appuntamento per la manifestazione organizzata in occasione della Giornata mondiale della pace. Si comincia dal grande schermo con un momento dedicato al cinema e a Romeo Della Bella che ha creato il Festival internazionale " Cinema nuovo ", una rivoluzione per chi convive con la disabilità. Saranno proiettati tre film che hanno partecipato nel corso degli anni alla manifestazione, che dà valore all'impegno e al ruolo delle persone con disabilità protagonisti dei cortometraggi e a chi lavora con e per loro.

