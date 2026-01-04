Al Niguarda 11 ricoverati da Crans-Montana 7 in condizioni serie Lutto cittadino a Milano Chi sono le sei giovani vittime italiane – La diretta

A Milano si svolge un lutto cittadino in segno di cordoglio per le sei giovani vittime italiane della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Tra i 11 ricoverati, sette versano in condizioni gravi. Sono state identificate tutte le vittime italiane, portando alla luce il dolore condiviso e la perdita di giovani vite.

Tutte le sei vittime italiane della strage di Capodanno a Crans-Montana in Svizzera sono state identificate. Lo ha comunicato l’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado. Ai quattro giovani già identificati, il bolognese di 16 anni Giovanni Tamburi, il milanese di 16 anni Achille Barosi, il genovese quasi 17enne Emanuele Galeppini e la milanese di 16 anni Chiara Costanzo, si aggiungono ora la 15enne italo-svizzera Sofia Prosperi e il 16enne romano Riccardo Minghetti. Le nuove identificazioni riferite in mattinata riguardano, invece, quattro cittadine svizzere di 18 anni, due di 15 anni e una di 14 anni; sei cittadini svizzeri di 31 anni, 20 anni, 18 anni, 17 anni e due di 16 anni; un cittadino rumeno di 18 anni; un francese di 39 anni e un cittadino turco di 18 anni. 🔗 Leggi su Open.online

