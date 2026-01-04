Al leone spaccano la faccia | vandalizzato uno dei simboli di Monza

Una delle statue al ponte dei leoni a Monza è stata vandalizzata, con il volto e il naso danneggiati. Il monumento, simbolo storico della città, si trova nel cuore di Monza, area di passaggio e ritrovo per residenti e visitatori. L’episodio evidenzia la necessità di tutela e cura del patrimonio pubblico, che rappresenta un’identità condivisa per tutta la comunità.

Vandalizzata una delle statue al ponte dei leoni. Spaccato il naso e parte del volto a uno dei simboli di Monza, luogo non solo di passaggio proprio nel cuore della città di Teodolinda, ma anche di ritrovo.Il fatto è stato subito segnalato sulla pagina Facebook “Sei di Monza se.” con lo scatto di. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

