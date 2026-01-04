A Roma, il Caffè Bixio, storico locale, rischiava di chiudere. Frida Giannini, ex Creative Director di Gucci, ha deciso di prenderlo in gestione per preservare un luogo simbolo e la tradizione di intere generazioni. In questa intervista, racconta il suo passaggio dal mondo della moda al settore food, sottolineando come la passione e il rispetto per il patrimonio locale siano stati alla base della sua scelta.

Per nove anni ha prestato la sua fantasia a Gucci. Oggi si è reinventata imprenditrice nel food e si racconta in un'intervista: «Non l’ho fatto per business, ma per non far scomparire la tradizione di un bar che ha accompagnato intere generazioni». A Monteverde, a Roma, Bixio è già pronto ad accogliere romani (tra cui tanti vip) e stranieri, dalla colazione alla cena. «E il ciambellone lo facciamo noi». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Al caffè bistrot di Frida Giannini a Roma: «Si chiama Bixio, e la verità è solo che non potevo permettere che chiudesse. O che diventasse l'ennesimo nails shop»

