Al Bernino sfida in famiglia I gemelli Parri ‘contro’ in Poggibonsese-Colligiana

Al Bernino, alle 15, si è svolta una sfida tra i gemelli Parri, protagonisti del calcio giovanile locale. La partita tra Poggibonsese e Colligiana ha rappresentato un momento di confronto tra due realtà sportive e familiari, riflettendo il valore del calcio come occasione di crescita e aggregazione. Un evento semplice, ma significativo, nel contesto del territorio e della passione che lo anima.

Alle 15 in punto, quando il sole di Poggibonsi scivolava lento sul manto verde del Bernino, il calcio giovanile ha scritto una di quelle storie che restano. Non per una classifica, non per un risultato destinato a scolorire con il tempo, ma per un intreccio umano capace di andare oltre il rettangolo di gioco. In campo, uno di fronte all'altro, due gemelli. Stesso cognome, stessa età, stessa passione. Destini che per novanta minuti, o poco meno, trattandosi dei Giovanissimi Provinciali B, hanno preso strade diverse. Mario Parri con la maglia della Colligiana, Tommaso Parri con quella della UPP Poggibonsese.

