Aggredisce in casa l’ex compagna Trentatreenne fermato in flagranza Nell’alloggio droga e due proiettili

Nella mattina del 31 dicembre a Marchirolo, nel Luinese, un uomo di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri mentre aggrediva l’ex compagna all’interno della propria abitazione. Durante l’intervento sono stati rinvenuti droga e due proiettili. L’arresto in flagranza ha permesso di mettere in sicurezza la donna e di sequestrare sostanze e munizioni illegali.

