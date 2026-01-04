Aggredisce in casa l’ex compagna Trentatreenne fermato in flagranza Nell’alloggio droga e due proiettili
Nella mattina del 31 dicembre a Marchirolo, nel Luinese, un uomo di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri mentre aggrediva l’ex compagna all’interno della propria abitazione. Durante l’intervento sono stati rinvenuti droga e due proiettili. L’arresto in flagranza ha permesso di mettere in sicurezza la donna e di sequestrare sostanze e munizioni illegali.
Aggredisce in casa l’ex compagna ma viene fermato dai carabinieri. È successo a Marchirolo, nel Luinese, la mattina del 31 dicembre. I militari delle Stazioni di Marchirolo e Ponte Tresa, con l’appoggio dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Luino, hanno arrestato un trentatreenne italiano già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti di polizia, anche specifici. La sera prima l’uomo, in stato di alterazione psicofisica, si era recato a casa dell’ex compagna. Nel corso di un violento litigio ha aggredito e minacciato ripetutamente la donna, sottraendole con la forza i documenti d’identità e il telefono cellulare per danneggiarlo e poi allontanarsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
