Affollamento nei Pronto Soccorso a Bari il direttore sanitario del Policlinico | Giorni difficili

L’affollamento nei Pronto Soccorso di Bari rappresenta una sfida significativa, come sottolineato dal direttore sanitario del Policlinico. Le strutture stanno cercando di gestire un aumento di richieste, spesso integrate con servizi territoriali e medici di famiglia, rendendo i giorni attuali particolarmente complessi. La situazione riflette le difficoltà di un sistema sanitario sotto pressione, che richiede risposte coordinate e sostenibili.

"Credo che le Asl e i Policlinici facciano quello che possono per garantire un servizio che però, diciamocelo, oggi non è più 'solo' di Pronto Soccorso, avendo assorbito di fatto attività di tipo territoriale o dei cosiddetti medici di famiglia; il Pronto Soccorso, del resto e giustamente, c'è. Influenza, a Bari assalto ai Pronto soccorso. I medici: emergenza per letti e respiratori; Decaro visita il pronto soccorso del Di Venere: In Puglia carenza di medici; Decaro tra i pazienti del Pronto soccorso dell'ospedale Di Venere di Bari: «Guardo di persona non per giudicare, ma per trovare risposte»; Decaro visita il pronto soccorso del Di Venere a Bari: "Ascolto per capire come trovare soluzioni". Influenza, a Bari assalto ai Pronto soccorso. I medici: emergenza per letti e respiratori - Con la riapertura delle scuole atteso il picco dei contagi.

Bucci, contro affollamento p.soccorso usare case di comunità - Il problema grosso è sempre quello di avere persone che affollano il pronto soccorso e sono in codice bianco o in codice verde. ansa.it

Sardegna. Nei Pronto soccorso arrivano i monitor che aggiornano su affollamento - Da oggi sarà possibile avere in tempo reale una fotografia del numero di pazienti in attesa e dell’affollamento dei Ps degli ospedali di Sassari, Alghero e Ozieri consultando semplicemente il computer ... quotidianosanita.it

