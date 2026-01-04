Affari Tuoi scoppia la lite tra De Martino e Herbert Ballerina | Ignorante

Durante la puntata di Affari Tuoi del 3 gennaio, condotta da Stefano De Martino su Rai 1, si è sviluppato un acceso scontro tra De Martino e Herbert Ballerina, che ha definito il conduttore “ignorante”. La trasmissione ha visto la partecipazione di Michele, operaio di Volano, e della sua fidanzata Magaly, artista, in un contesto che ha catturato l’attenzione del pubblico.

La puntata di Affari tuoi del 3 gennaio, condotta da Stefano De Martino su Rai 1, ha visto come protagonista Michele, operaio di Volano (Trentino-Alto Adige), accompagnato dalla fidanzata Magaly, artista.La serata è iniziata in salita: nei primi sei tiri Michele elimina due premi importanti (50.000 e 75.000 euro). Il Dottore offre subito 33.000 euro, ma la coppia rifiuta. Tre blu consecutivi fanno risalire il montepremi, inducendo il Dottore a proporre un cambio di pacco: Michele passa dal 14 al 13. Nonostante un momento di fortuna con l'entrata in studio di Gennarino, la coppia rifiuta nuovamente i 33.

