Nella puntata di sabato 3 gennaio di Affari Tuoi, Michele commette alcuni errori mentre il Dottore approfitta di un'offerta modesta. La trasmissione si conferma un appuntamento capace di catturare l'attenzione del pubblico, anche nelle situazioni più imprevedibili. Un episodio che dimostra come, anche in momenti di difficoltà, la tensione e il suspense possano mantenere alta l’attenzione degli spettatori.

Una puntata ricca di colpi di scena quella di sabato 3 gennaio: Affari tuoi sa bene come tenere incollati gli spettatori allo schermo, anche quando la partita non va come sperato. Lo sa bene Michele, detto Piero Peluche, operaio da Volano, che ha giocato la sua partita per il Trentino-Alto Adige. Il pacchista, accompagnato dalla fidanzata Magalì, ha pescato il pacco numero 14 per iniziare la partita: ecco come è andata. Michele e la sua puntata sfortunata: il colpo basso del Dottore. La partita di Michele non è stata molto fortunata già in partenza: l’operaio di Volano, insieme alla fidanzata, ha scelto prima il pacco 16 della Sicilia, che ha fatto andar via 200 euro, e poi il pacco 2 della Valle D’Aosta e il 12 del Lazio, che hanno fatto volatilizzare 30mila euro e il pacco nero, che conteneva la stessa cifra. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Michele sbaglia tutto e il Dottore gongola con un’offerta misera

Leggi anche: Affari tuoi del 3 gennaio, Michele sbaglia tutto e l’offerta del Dottore precipita: come è finita per l’operaio

Leggi anche: Ad Affari tuoi Sara sbaglia tutto, il Dottore le fa un’offerta ridicola poi la imbarazza: “Tornerai col tuo ex?”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Affari tuoi del 3 gennaio, Michele sbaglia tutto e l'offerta del Dottore precipita: come è finita per l'operaio; Affari tuoi, Herbert la spara grossa e De Martino lo zittisce: Ignorante Michele gioca una partita disastrosa; Rosy della Lombardia ad Affari Tuoi: Nella vita vado sempre fino in fondo, e vince contro il destino; Mattia ad Affari Tuoi ascolta il consiglio della sorella e non cambia il suo pacco, quanto ha portato a casa.

Affari tuoi del 3 gennaio, Michele sbaglia tutto e l’offerta del Dottore precipita: come è finita per l’operaio - Ha giocato Michele, concorrente della regione Trentino- fanpage.it