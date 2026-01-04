Aeroporto problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale | voli cancellati e dirottati

Nella serata di sabato 3 gennaio, l’aeroporto di Orio al Serio ha registrato circa venti cancellazioni e dieci dirottamenti a causa di un guasto tecnico al sistema di avvicinamento strumentale, essenziale per l’atterraggio in condizioni di scarsa visibilità. L’incidente ha influito sulla gestione dei voli, evidenziando l’importanza di sistemi affidabili per la sicurezza e l’efficienza del traffico aereo.

Orio al Serio. Un problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale, fondamentale ausilio ai piloti in fase di atterraggio, e le contestuali condizioni di bassa visibilità in pista hanno causato una ventina di voli cancellati e circa 10 dirottamenti nella serata di sabato 3 gennaio all’aeroporto di Orio al Serio. Migliaia i passeggeri coinvolti dall’imprevisto, che per ragioni di sicurezza ha imposto modifiche immediate al traffico aereo, sia in partenza che in arrivo: alcuni collegamenti sono stati soppressi, altri messi in stand-by o ritardati, altri ancora hanno fatto rotta su altri scali, come Malpensa, Bologna e Venezia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Voli cancellati causa nebbia, Gino Lisa "vulnerabile" senza sistema di atterraggio strumentale: "Futuro dell'aeroporto passa dall’Ils" Leggi anche: Nebbia sull'aeroporto d'Abruzzo: voli dirottati o cancellati in questo inizio novembre Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Aeroporto, problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale: voli cancellati e dirottati; «Problema tecnico e bassa visibilità», disagi all’aeroporto di Orio per voli cancellati, dirottati e in ritardo; Guasto all'aereo dei collegamenti da e per il Gino Lisa: il Torino-Foggia annullato atterrerà a Bari; Paura al centro commerciale Porte di Pescara: fumo in galleria, struttura evacuata. «Problema tecnico e bassa visibilità», caos all’aeroporto di Orio per voli cancellati, dirottati e in ritardo - Nella serata di sabato 3 gennaio ripercussioni al traffico aereo a causa di «un problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale» e delle «contestuali condizioni di bassa visibilità ... ecodibergamo.it

Aeroporto, problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale: voli cancellati e dirottati - Un problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale e le contestuali condizioni di bassa visibilità in pista hanno causato una ventina di voli cancellati e circa 10 dirottamenti ... bergamonews.it

Un problema tecnico ha bloccato molti voli nel Nord Italia - Domenica pomeriggio diversi voli in arrivo e in partenza da molti aeroporti del Nord Ovest sono stati cancellati, deviati verso altri aeroporti oppure sono partiti in ritardo a causa di un problema ... ilpost.it

Per un problema tecnico si registrano dirottamenti in arrivo all'aeroporto di Bergamo Orio Al Serio. - facebook.com facebook

Linea T1/T2 temporaneamente ferma per problema tecnico al bivio Novoli aeroporto x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.