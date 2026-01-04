Adotta un albero scatta il progetto per per garantire nuova vita agli abeti acquistati per Natale

L'iniziativa “Adotta un albero” promossa dal consorzio ProCentro invita i cittadini a prendersi cura degli abeti natalizi acquistati. Con questa proposta si vuole favorire il recupero e la riqualificazione degli alberi, garantendo loro una seconda vita dopo le festività. Un gesto semplice che contribuisce alla tutela dell'ambiente e alla valorizzazione del centro storico, promuovendo un Natale più sostenibile e responsabile.

Adotta un albero di natale. Originale iniziativa dei commercianti del consorzio ProCentro che invitano i cittadini a partecipare all'iniziativa "Adotta un albero" per garantire nuova vita agli abeti acquistati dal consorzio per decorare le vie del centro storico durante le festività natalizie.

