Addio petrolio | arriva la benzina dall’aria con Aircela

Negli ultimi anni, l’attenzione sulla transizione ecologica si è spesso concentrata sulle auto elettriche. Tuttavia, nuove soluzioni emergono per ridurre la dipendenza dal petrolio. Aircela presenta una tecnologia innovativa che permette di produrre benzina dall’aria, offrendo un’alternativa sostenibile e potenzialmente più efficiente. Questa innovazione potrebbe rappresentare un passo importante verso un futuro più ecologico nel settore dei trasporti.

Negli ultimi anni, la narrazione sulla transizione ecologica sembrava avere un unico protagonista: l’auto elettrica. Tra Tesla, Rivian e le case automobilistiche tradizionali che convertono le loro linee di produzione, il futuro sembrava scritto. Ma se vi dicessimo che esiste una strada alternativa? Una strada che non vi obbliga a rottamare la vostra attuale auto a motore termico, ma cambia semplicemente ciò che mettete nel serbatoio. Immaginate un mondo in cui non serve estrarre petrolio dal sottosuolo, ma basta catturarlo dall’atmosfera. È questa la promessa di Aircela, una startup che ha fatto notizia all’inizio di quest’anno presentando una tecnologia che sembra uscita da un film di fantascienza: un sistema capace di produrre benzina dall’aria. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

