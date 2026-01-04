Addio feste con il freddo | le previsioni di inizio settimana
Le festività si concludono con temperature ancora rigide, con massime che si aggirano intorno ai 3-4°C. Secondo le previsioni di 3Bmeteo, all’inizio della settimana si prevede un aumento della copertura nuvolosa in vista dell’Epifania, segnando la fine del periodo di freddo intenso e l’inizio di condizioni meteorologiche più variabili.
Ultimi giorni di festa ancora al freddo, con massime non oltre i 34°C. 3Bmeteo prevede un nuovo aumento della nuvolosità per l'Epifania. Meteo Bologna 5 gennaio Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
