Addio al maestro Casavola i messaggi di cordoglio della politica

È giunta la notizia della scomparsa di Francesco Paolo Casavola. La sua esperienza e il suo contributo resteranno un punto di riferimento nel settore. La politica e le istituzioni hanno espresso il loro cordoglio, riconoscendo l’importanza del suo ruolo e il valore della sua opera. In questo momento di lutto, si ricorda un uomo che ha dedicato la vita al servizio pubblico e al progresso del paese.

