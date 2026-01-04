Addio al maestro Casavola i messaggi di cordoglio della politica
È giunta la notizia della scomparsa di Francesco Paolo Casavola. La sua esperienza e il suo contributo resteranno un punto di riferimento nel settore. La politica e le istituzioni hanno espresso il loro cordoglio, riconoscendo l’importanza del suo ruolo e il valore della sua opera. In questo momento di lutto, si ricorda un uomo che ha dedicato la vita al servizio pubblico e al progresso del paese.
Tempo di lettura: 2 minuti “ Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Francesco Paolo Casavola. Ci lascia uno dei più alti studiosi e interpreti del diritto che Napoli abbia conosciuto. Oltre a essere stato Presidente emerito della Corte Costituzionale, si è distinto anche come Professore e Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II e come presidente del Comitato nazionale per la bioetica. Al di là dei suoi incarichi professionali, è stato un fondamentale punto di riferimento nel mondo universitario e per tanti giovani giuristi. Alla sua famiglia giungano le sentite condoglianze del Consiglio Regionale della Campania”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
