Addio a Giorgio Luzi manager e Ad di Conerobus

L'8 gennaio 2025 si è spento a Torrette Giorgio Luzi, attuale amministratore delegato di Conerobus. Figura di rilievo nel settore dei trasporti pubblici, Luzi ha dedicato gran parte della sua carriera alla gestione e allo sviluppo dell’azienda. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore e per la comunità di Ancona.

Ancona, 4 gennaio 2025 – Si è spento la notte scorsa all'ospedale regionale di Torrette l'attuale Amministratore delegato di Conerobus, Giorgio Luzi. Una morte arrivata dopo un anno esatto di calvario durante il quale Luzi, 59 anni, ha combattuto con tenacia contro una grave malattia che lo ha costretto a lunghi periodi di ricovero alternati a fasi di ripresa. Proprio nei primissimi giorni del 2025 il manager originario del Maceratese, era rimasto coinvolto in un incidente sugli sci che gli aveva provocato una serie di lesioni. Da quelle cure è poi subentrata una lotta contro un nemico molto più duro che alla fine non gli ha dato scampo.

