Addio a Francesco Paolo Casavola ex presidente della Corte Costituzionale

Da napolitoday.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È deceduto questa notte a Napoli Francesco Paolo Casavola, ex presidente della Corte Costituzionale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo giuridico italiano, che lo ricorda per il suo contributo alla giustizia e alla Costituzione.

Grave lutto nel mondo giuridico italiano. Si è spento questa notte a Napoli Francesco Paolo Casavola, ex presidente della Corte Costituzionale. Giurista di grande fama, il professor Casavola, di origini pugliesi, avrebbe compiuto 95 anni nei prossimi giorni. Nel corso della sua brillante carriera. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Addio a Francesco Paolo Casavola, ex presidente della Corte Costituzionale.

