Acquista online un motore per la propria auto ma è una truffa e perde 550 euro Denunciato un 27enne

Da parmatoday.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un residente di Sala Baganza ha acquistato online un motore rigenerato per la propria auto, ma si è trattato di una frode. Dopo aver versato 550 euro, ha scoperto che il prodotto non corrispondeva alla descrizione. La polizia ha denunciato un 27enne ritenuto responsabile della truffa, sottolineando l’importanza di verificare attentamente le offerte online prima di procedere a pagamenti.

A Sala Baganza acquista un motore rigenerato per la propria auto trovato su internet ma si tratta di una truffa: perde 550 euro. Denunciato un 27enne italiano.

