Achille torna a casa per recuperare la giacca e il telefono, ma quella notte si trasforma in tragedia. A Milano, le speranze di trovarlo vivo si sono progressivamente ridotte, con la paura che fosse tra i dispersi ancora da identificare negli ospedali svizzeri. Un episodio che ha sconvolto la comunità, lasciando un segno di tristezza e incertezza.

Milano –  “Abbiamo sperato fino all’ultimo che Achille fosse tra i dispersi non ancora identificati negli ospedali svizzeri. Ma quando mio zio Nicola mi ha telefonato, distrutto, ho capito che non c’era più niente da fare: Achille non c’è più”. Edoardo Sparacino è cugino di Achille Osvaldo Giovanni Barosi, che ha perso la vita nell’inferno del pub discoteca Le Constellation a Crans-Montana. Milanese, aveva 16 anni e studiava al liceo artistico delle suore Orsoline in pieno centro. “Era bravissimo a disegnare, sognava di diventare architetto”. People gather around a makeshift memorial to pay their respects by laying flowers, candles and messages near the Constellation bar, on January 4, 2026, in Crans-Montana in honour of the victims of the fire that ripped through the venue in the luxury Alpine ski resort on New Year's Eve. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Achille, il brindisi a casa e poi al bar con gli amici. È rientrato per cercare giacca e telefono: una notte tragica”

L’ultima traccia di Achi all’1.30 di notte: “Era senza documenti, porta una Madonnina al collo”.

