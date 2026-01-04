Achille il brindisi a casa e poi al bar con gli amici È rientrato per cercare giacca e telefono | una notte tragica

Achille torna a casa per recuperare la giacca e il telefono, ma quella notte si trasforma in tragedia. A Milano, le speranze di trovarlo vivo si sono progressivamente ridotte, con la paura che fosse tra i dispersi ancora da identificare negli ospedali svizzeri. Un episodio che ha sconvolto la comunità, lasciando un segno di tristezza e incertezza.

Milano – "Abbiamo sperato fino all'ultimo che Achille fosse tra i dispersi non ancora identificati negli ospedali svizzeri. Ma quando mio zio Nicola mi ha telefonato, distrutto, ho capito che non c'era più niente da fare: Achille non c'è più". Edoardo Sparacino è cugino di Achille Osvaldo Giovanni Barosi, che ha perso la vita nell'inferno del pub discoteca Le Constellation a Crans-Montana. Milanese, aveva 16 anni e studiava al liceo artistico delle suore Orsoline in pieno centro. "Era bravissimo a disegnare, sognava di diventare architetto".

