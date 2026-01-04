Achille Giovanni Emanuele Chiara Sofia e Riccardo gli ultimi tre identificati oggi | i morti italiani della strage di Crans Montana

Achille, Giovanni, Emanuele, Chiara, Sofia e Riccardo sono i italiani deceduti nella strage di Crans Montana. L’identificazione delle vittime è stata possibile grazie all’esame del DNA condotto dagli investigatori svizzeri, che ha confermato le loro identità. La notizia è stata comunicata ai familiari e alle autorità italiane, consentendo di formalizzare il riconoscimento dei deceduti in un momento difficile per le persone coinvolte.

Decisivo l'esame del Dna effettuato dagli investigatori svizzeri. La notizia comunicata ai parenti e quindi alle autorità diplomatiche del nostro Paese.

