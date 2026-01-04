Achille e Chiara morti a Crans-Montana | Erano amici uniti dalla passione per lo sci

La tragedia dell’incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana ha causato la morte di Chiara Costanzo, giovane italiana, e di altri. Achille e Chiara erano amici, uniti dalla passione per lo sci. L’incendio ha sconvolto la comunità e portato via vite umane, tra cui quella di Chiara, la quarta vittima italiana coinvolta.

La tragedia dell'incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, ha portato via la vita della giovane Chiara Costanzo, identificata come la quarta vittima italiana. La ragazza aveva 16 anni e studiava al liceo scientifico Moreschi di Milano. La conferma della sua morte è arrivata pochi giorni dopo la strage, che ha già visto la perdita di Giovanni Tamburi, Achille Barosi ed Emanuele Galeppini. Ancora disperse risultano due giovani, Riccardo Minghetti e Sofia Prosperi. Chiara era arrivata in quel locale insieme agli amici quasi per caso, perché negli altri non avevano trovato posto.

