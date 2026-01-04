Achille Barosi il 16enne rientrato nel locale per recuperare telefono e giubbotto
Achille Barosi, 16 anni, è tra le vittime del rogo scoppiato nel pub
Anche Achille Barosi, 16 anni, è tra le vittime del terribile rogo esploso all'interno del pub "Le Constellation" la notte di Capodanno: si spengono così definitivamente le speranze dei familiari del ragazzo di ritrovarlo in vita, magari ricoverato in uno degli ospedali svizzeri in cui erano stati trasportati i numerosi feriti. A lanciare per primo un appello per il suo ritrovamento era stato il cugino, il quale sui social network aveva fornito un'accurata descrizione fisica precisando che l'ultima volta era stato visto rientrare all'interno del locale per recuperare il telefono e la giacca: "È alto un metro e 85, ha capelli biondi e occhi azzurri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
