Achille Barosi è tra le vittime di Crans Montana | il corpo del 16enne di Milano è stato identificato

Achille Barosi, 16 anni di Milano, è tra le vittime della tragedia di Crans Montana, in Svizzera. Le autorità hanno confermato l’identificazione del suo corpo, insieme a quelli di altre due vittime italiane. Questa tragedia ha colpito le famiglie e le comunità coinvolte, portando alla luce la perdita di giovani vite. Le ricerche e le verifiche continuano per fare chiarezza sull’accaduto.

Sono state identificate ufficialmente le prime tre vittime italiane della tragedia di Crans Montana, in Svizzera. Si tratta di Achille Barosi, di Milano, Giovanni Tamburi ed Emanuele Galeppini. Il decesso di Chiara Costanzo, amica di Achille Barosi, è stato confermato nelle scorse ore dal. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

