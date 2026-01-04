Achille Barosi è tra le vittime di Crans Montana | il corpo del 16enne di Milano è stato identificato

Achille Barosi, 16 anni di Milano, è tra le vittime della tragedia di Crans Montana, in Svizzera. Le autorità hanno confermato l’identificazione del suo corpo, insieme a quelli di altre due vittime italiane. Questa tragedia ha colpito le famiglie e le comunità coinvolte, portando alla luce la perdita di giovani vite. Le ricerche e le verifiche continuano per fare chiarezza sull’accaduto.

Sono state identificate ufficialmente le prime tre vittime italiane della tragedia di Crans Montana, in Svizzera. Si tratta di Achille Barosi, di Milano, Giovanni Tamburi ed Emanuele Galeppini. Il decesso di Chiara Costanzo, amica di Achille Barosi, è stato confermato nelle scorse ore dal.

Strage Crans-Montana, identificate tre vittime italiane: Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi - Sono Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi le tre vittime italiane dell’incendio divampato nella notte di Capodanno a Crans- gazzettadelsud.it

Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Osvaldo Barosi morti a Crans-Montana. I 16enni sono le prime vittime italiane identificate - Dopo due giorni di ricerche, attese e speranze ci sono le prime tre vittime italiane vittime della strage di Capodanno a Crans- ilmattino.it

#CransMontana Identificate 3 vittime italiane: i 16enni Giovanni Tamburi e Achille Barosi e Emanuele Galeppini quasi 17enne. Ufficialmente tra i dispersi la 16enne Chiara Costanzo. Al Niguarda di Milano ora ci sono 9 italiani: arrivate ieri 2 ragazzine di 15 x.com

l’Italia si ferma, anche solo per un istante. Si stringe attorno ai nomi di Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi. E si stringe, soprattutto, attorno alle loro famiglie. Un grande abbraccio a chi li ha amati e li amerà per sempre. L’Italia non vi dimenti - facebook.com facebook

