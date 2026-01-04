Accoltellato vicino alla stazione il rapinatore scovato nel bagno di un treno

Poco prima della stazione di Anzio, un cittadino tunisino di 19 anni ha tentato di rapinare un connazionale, accoltellandolo durante il tentativo. Dopo aver aggredito la vittima, si è nascosto nel bagno di un treno, causando momenti di tensione nella zona. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al suo fermo.

Voleva rapinare un connazionale e lo ha accoltellato, poi si è nascosto nel bagno di un treno. Panico nei pressi della stazione di Anzio, dove è stato fermato un 19enne tunisino.Secondo quanto appreso, il piano del giovane era quello di derubare un un altro egiziano. Ma la situazione è degenerata.

