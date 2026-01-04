Accoltellata dal marito | madre di tre figli lotta in Rianimazione

Una donna di 45 anni, madre di tre figli, si trova attualmente in Rianimazione al Civile di Brescia dopo essere stata accoltellata dal marito nella mattina di domenica 4 gennaio. L’episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, mentre le autorità indagano sulle circostanze dell’accaduto. La famiglia e le persone coinvolte attendono aggiornamenti sulle condizioni di salute della donna.

È ricoverata in un letto di Rianimazione al Civile di Brescia la donna di 45 anni, madre di tre figli, accoltellata dal marito nella mattinata di domenica 4 gennaio. La donna è stata ferita alla gola con un coltello, poi sequestrato dai carabinieri, ed è stata trasferita d’urgenza nel nosocomio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

