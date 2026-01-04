Accoltella la moglie alla gola fermato il marito | 46enne in codice rosso è gravissima

Un uomo di 51 anni è stato arrestato dopo aver ferito gravemente la moglie con un coltello, colpendola alla gola durante una lite. La donna è stata soccorsa e trasportata in codice rosso in ospedale. I carabinieri stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente. La situazione rimane critica, e si attende l’evoluzione delle condizioni della vittima.

