Acciuffati pendolari del crimine Rapina in gioielleria due arrestati

Due persone sono state arrestate in seguito a una rapina avvenuta lo scorso 15 febbraio nella gioielleria “Cremona” di Dorno. I responsabili, pendolari del crimine provenienti da Sicilia e Calabria, si erano travisati con parrucche e berretti prima di entrare nel negozio. L’indagine ha consentito di identificare e fermare i sospetti, confermando un modello di criminalità itinerante che coinvolge diverse regioni italiane.

Pendolari del crimine che dalla Sicilia e dalla Calabria raggiungevano il nord per compiere rapine. Era andata così anche il 15 febbraio dello scorso anno quando in tre, travisati con parrucche e berretti, erano entrati nella gioielleria "Cremona" di Dorno. In quel momento all'interno si trovavano il proprietario e la moglie. I malviventi si erano finti clienti interessati all'acquisto di un orologio, un espediente tipico di questo genere di crimini. E mentre il gioielliere illustrava loro la merce, uno dei tre aveva estratto una pistola a tamburo e aveva rivelato la vera intenzione del terzetto: quella di portare a termine una rapina.

