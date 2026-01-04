L’accettazione tacita dell’eredità, prevista dall’art. 476 del codice civile, si verifica quando il chiamato compie atti che implicano chiaramente la volontà di accettare, senza esprimerla formalmente. Le nuove modalità semplificano questa procedura, rendendo più agevole il riconoscimento dell’accettazione in modo automatico attraverso comportamenti concreti. È importante conoscere i limiti e le conseguenze di questa forma di accettazione per gestire correttamente il processo successorio.

L’ accettazione tacita, disciplinata dall’art. 476 codice civile, si configura quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede. La vendita di una casa ereditata, la gestione attiva del patrimonio, il pagamento di debiti ereditari con denaro dell’asse ereditario e la partecipazione a giudizi in qualità di erede costituiscono ipotesi tipiche di accettazione tacita. L’ordinamento italiano ha messo in atto un processo di profonda trasformazione del diritto delle successioni al fine di favorire la circolazione dei beni e sbloccare il mercato immobiliare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Accettazione tacita dell’eredità, è semplificata con le nuove modalità

