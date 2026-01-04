Abusi sulla compagna arrestato 30enne

A Misterbianco, Catania, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 30 anni per abusi morali e fisici sulla compagna. Le violenze, che includevano anche il costringere la donna a dormire senza coperte e cuscino, sono state denunciate e hanno portato all’intervento delle forze dell’ordine. L’indagato è stato posto in custodia cautelare, in attesa di ulteriori provvedimenti giudiziari.

9.45 Violenze morali e fisiche, fino a costringerla a dormire senza coperte e cuscino. I Carabinieri hanno arrestato un 30enne a Misterbianco, Catania. Era già stato sottoposto a misura restrittiva, ritenuto responsabile di gravi e reiterati maltrattamenti in famiglia. La donna ha denunciato l'uomo, suo compagno convivente: ha mostrato ai carabinieri segni di recenti aggressioni. Percossa, insultata.Un tentato strangolamento, minacce di morte,anche davanti ai minori. Tolti beni di prima necessità: coperta per dormire e no cellulare.

