Abiti fiabeschi come atto politico

Gli abiti fiabeschi hanno spesso rappresentato un modo sottile di comunicare messaggi politici e sociali. Attraverso le scelte sartoriali di personaggi come Mary Poppins o Pippi Calzelunghe, si riflette un’identità, una posizione o una critica al mondo circostante. Questa forma di espressione vestimentaria, pur nella sua semplicità, si rivela un atto di libertà e di affermazione personale, capace di superare le barriere del convenzionale.

Impossibile non ricordare gli abiti e la borsa di Mary Poppins, le calze e i vestiti estrosi e strampalati di Pippi Calzelunghe, solo per citare due protagoniste che hanno segnato . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

abiti fiabeschi atto politicoNon solo un vestito, ma un atto politico: le artigiane indigene dietro ai look presidenziali di Claudia Sheinbaum - In Messico gli abiti artigianali, i ricami indigeni un tempo stigmatizzati, diventano emblema di orgoglio nazionale, riscatto sociale e difesa del patrimonio culturale ... quotidiano.net

