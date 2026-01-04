A Taranto con Epifania in Fest tutta una giornata con la Befana
A Taranto, “Epifania in Fest” offre un’intera giornata dedicata ai festeggiamenti della Befana. L’evento, promosso da Athena Aps, prevede numerose attività per bambini e famiglie, con la consegna di tremila calze regalo. Un’occasione per vivere in modo semplice e gioioso il tradizionale appuntamento dell’Epifania, promuovendo intrattenimento e convivialità in un contesto pensato per tutte le età.
Tarantini Time Quotidiano Per la prima volta a Taranto tutti potranno trascorrere l’intera giornata della Epifania in allegria e con tanto intrattenimento pensato per i più piccoli, con protagonista la Befana che regalerà tremila calze ai bambini! È la magia di “Epifania in Fest”, la nuova iniziativa di Athena Aps che ha deciso di offrire una nuova occasione di divertimento e intrattenimento a tutte le famiglie e ai loro bambini. La prima edizione di “Epifania in Fest” si terrà martedì 6 gennaio, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle ore 22.00, con ingresso libero e gratuito, senza obbligo di consumazione o altro, presso l’ex Area camper in Via Mascherpa, una strada di fronte al PalaMazzola, un’ampia area recintata messa a disposizione dal Comune di Taranto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
