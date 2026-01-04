A Rimini una comunità molto forte | tanti esuli sperano di tornare

A Rimini, una comunità di esuli venezuelani mantiene viva la speranza di un possibile ritorno nel paese d’origine. In un contesto di crescente tensione internazionale, la recente operazione militare statunitense che ha catturato Nicolás Maduro e sua moglie ha accentuato l’incertezza politica in Venezuela. Questa situazione influisce sui rapporti tra i paesi e rafforza il desiderio di molti di tornare a casa, mantenendo vivo il legame con la loro terra natale.

Sono ore concitate in Venezuela. Nelle ultime ore il Paese è al centro di una crisi internazionale, dopo un’operazione militare statunitense che ha portato alla cattura del presidente Nicolás Maduro e di sua moglie. Anche la politica riminese è intervenuta per commentare quanto sta accadendo nel paese sudamericano. A cominciare da Beatriz Colombo, deputata riccionese di Fratelli d’Italia. "Ho legami familiari con il Venezuela perché lì vivono le due sorelle e il fratello di mia mamma, quindi i miei zii. Abitano a Caracas e li ho sentiti stanotte: mi hanno raccontato che in lontananza si sentivano alcune esplosioni, ma la situazione, per quanto li riguarda, è rimasta tranquilla" spiega la parlamentare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

