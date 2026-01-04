A Poggio la Cavalcata dei Magi E la Vab porta i doni ai bambini
A Poggio si svolge la tradizionale Cavalcata dei Magi, mentre la Vab porta doni ai bambini per l’Epifania. Nonostante le previsioni di pioggia o neve, i festeggiamenti continuano, un momento di gioia e tradizione per tutta la famiglia. I più piccoli attendono con entusiasmo l’arrivo della simpatica vecchietta, che consegna regali e dolci, mantenendo viva questa importante ricorrenza.
Pioggia o neve sono nelle previsioni meteo ma non fermeranno i festeggiamenti dell’Epifania. Anche quest’anno tutti i bambini aspettano l’arrivo della simpatica vecchietta per ricevere un regalo extra, una calza piena di dolce e. divertirsi. A Poggio a Caiano spicca, martedì 6, la “Cavalcata dei Magi”, organizzata dal Gruppo Storico Poggese in collaborazione con l’amministrazione comunale di Poggio, iniziativa che segna il ritorno di una tradizione rinascimentale di grande fascino, legata alla famiglia Medici e interrotta negli ultimi anni. Il corteo dei Magi con i cavalli e i figuranti in costume partirà alle 15 da via Giotto e sfilerà per le vie del centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
A Poggio la Cavalcata dei Magi. E la Vab porta i doni ai bambini.
