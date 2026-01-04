A Orbetello il tradizionale appuntamento con la Befana dei pimpieri

A Orbetello si rinnova l’appuntamento annuale con la Befana dei Pompieri, organizzata dai vigili del fuoco di Grosseto presso la sede distaccata della città. L’evento, realizzato in collaborazione con il Comune di Orbetello e la Pro Loco di Orbetello Scalo, prevede la distribuzione di dolciumi e materiali, mantenendo una tradizione che si tramanda da molti anni. Un’occasione per condividere un momento di convivialità con la comunità locale.

ORBETELLO – Come di consueto, torna anche quest’anno l’appuntamento ormai ultradecennale con la Befana dei Pompieri, organizzato dai vigili del fuoco di Grosseto nella sede distaccata di Orbetello con la collaborazione del Comune di Orbetello e della Pro Loco di Orbetello Scalo che forniranno materiale e dolciumi. La manifestazione avrà inizio martedì (6 gennaio) alle 14,30 e sarà dedicata soprattutto ai più piccoli, con giochi, attrazioni e animazione. All’iniziativa parteciperà anche l’associazione nazionale dei vigili del fuoco in congedo, che contribuirà all’organizzazione dell’evento allestendo il percorso ludico Pompieropoli che regalerà ai più piccoli l’emozione di essere un piccolo pompiere per un giorno. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

