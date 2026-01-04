A Monza magistrati all' attacco per l' escalation dei reati sulla violenza di genere

A Monza, l’aumento dei reati legati alla violenza di genere preoccupa le autorità. Ogni giorno vengono denunciati in media almeno quattro casi, tra cui violenze sessuali, maltrattamenti e atti persecutori. La situazione si aggrava con due femminicidi consumati e altri tentativi in corso, evidenziando la necessita di interventi concreti e tempestivi per contrastare questa crescente emergenza.

Monza, 4 dicembre 2025 - Ogni giorno almeno 4 episodi denunciati di codice rosso, violenze sessuali, maltrattamenti, lesioni, atti persecutori, tra cui 2 femminicidi consumati e altri 3 tentati. Il dato su più di 1600 fascicoli penali per violenza di genere aperti in un anno dalla Procura di Monza emerge dalla relazione sull'ultimo anno giudiziario (che va da luglio 2024 a giugno 2025) stilata dal procuratore della Repubblica monzese Claudio Gittardi. Un numero in discesa, anche se sempre allarmante, quello dei fascicoli aperti nei confronti di soggetti noti (1470 rispetto ai 1977 dell'anno giudiziario precedente) a cui si aggiungono i 194 aperti nei confronti di persone ignote.

