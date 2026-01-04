A maggio cala il sipario sul Manzoni Fondazione Pistoia Teatri Il nuovo direttore accoglie la sfida

A maggio si conclude la stagione del Manzoni, con la Fondazione Pistoia Teatri che si appresta ad accogliere il nuovo direttore. Con un’esperienza consolidata in importanti istituzioni culturali toscane, il nuovo incaricato porta con sé un bagaglio di competenze e una visione di sviluppo per il teatro e il panorama artistico locale. La sua nomina rappresenta un passo importante per il futuro della Fondazione e della scena teatrale della regione.

Di esperienza nel suo bagaglio ce n'è di eccellente, esercitata in alcuni dei presidi culturali e di spettacolo più apprezzati della Toscana: dal Teatro Romano di Fiesole al Teatro del Maggio, dalla direzione del Teatro Puccini di Firenze al prestigioso incarico di Sovrintendente alla Scuola di musica di Fiesole, giungendo infine alla guida di un'altra realtà a partecipazione pubblica, la Fondazione Guido d'Arezzo. Una nuova voce si aggiunge al curriculum di Lorenzo Cinatti, da qualche settimana investito del ruolo di direttore generale della fondazione Teatri di Pistoia, arrivato a sostituire Gianfranco Gagliardi a scadenza di mandato.

