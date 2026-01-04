A Londra musica da compagnia per animali domestici

A Londra, la musica per animali domestici si sta affermando come un metodo naturale per favorire il benessere degli animali. Studi e testimonianze indicano che ascoltare melodie delicate può aiutare a ridurre stress e ansia nei cani, contribuendo a migliorare la loro qualità di vita. Questa pratica si inserisce in un’attenzione crescente verso le esigenze degli animali e il loro equilibrio emotivo.

Ascoltando musica classica, le mucche del Wisconsin producono più latte, mentre i cani di Londra riescono a superare l'ansia. Almeno Margot, cagnolina di tre anni nata da un incrocio di pit.

