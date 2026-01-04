A Il giorno e la Storia da domani a sabato la Gazzetta del Sud
Da domani a sabato, la Gazzetta del Sud propone “Il giorno e la Storia”, un approfondimento dedicato alle figure che hanno segnato il nostro passato. Tra queste, Peppino Impastato emerge come un esempio di impegno civile e coraggio, simbolo di resistenza contro le ingiustizie. Un’occasione per riflettere su valori e sacrifici di chi ha lottato per un’Italia migliore.
«Quella di Peppino Impastato è davvero la figura di un martire, un eroe del nostro tempo che lotta per una buona causa anche a costo di mettere a rischio la propria vita. La sua era una famiglia mafiosa, era mafioso il padre e lo zio era un capoclan. Cresciuto in questo contesto era però riuscito a ribellarsi. Aveva un impegno politico e denunciava ogni giorno dai microfoni della sua radio la presenza. 🔗 Leggi su Feedpress.me
