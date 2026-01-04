A metà dicembre, la Valdarno ha vissuto un’altra emergenza legata all’intossicazione da monossido di carbonio. Un’intera famiglia è finita in ospedale a Montevarchi, in via Cennano, evidenziando ancora una volta i rischi legati a questa insidiosa minaccia domestica. La situazione sottolinea l’importanza di adottare misure di prevenzione e sicurezza per tutelare la salute di tutti.

AREZZO A metà dicembre un’ennesima emergenza legata all’ intossicazione da monossido di carbonio aveva colpito sempre in Valdarno un’abitazione a Montevarchi, in via Cennano. Cinque persone, tra cui tre adulti e due bambini, erano state trasportate in ospedale a seguito dell’esposizione al gas tossico. L’incidente era avvenuto di notte, quando il 118, intervenuto per un allarme sanitario, aveva notato subito la presenza di monossido all’interno dell’abitazione. Due donne, di 38 e 30 anni, un uomo di 46 e due minori erano gli occupanti dell’appartamento. Immediatamente allertati i vigili del fuoco del Valdarno, che hanno messo in sicurezza l’ambiente e affidato le vittime alle cure mediche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A dicembre l’ennesimo dramma. Un’intera famiglia in ospedale

Leggi anche: Schianto in auto sulla Variante Aurelia, soccorsa nella notte un'intera famiglia: il padre in codice rosso all'ospedale

Leggi anche: Lutto terribile per lo sport, dramma per l’Italia intera

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Calabria Si cominciano a vedere le costole Entrato in canile a dicembre Ennesimo cristo che morirà in un box Che siate m@ledett@!!!! Maicol,2/3 anni , buonissimo e dolcissimo,bravo al guinzaglio,non sappiamo la compatibilità con gli altri cani anche se non - facebook.com facebook

[01.01-04:00] #Adamawa #Nigeria ENNESIMO ATTACCO CONTRO VILLAGGI CRISTIANI IN NIGERIA ISIS (Daesh) rivendica attacco a 50 abitazioni di cristiani nel villaggio di Higija. Rivendicazione e traduzione (immagine ChatGPT) di seguito quella t x.com