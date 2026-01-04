A Crans-Montana il giorno del silenzio e del dolore le voci dalla Svizzera | Come faremo ad andare avanti?
A Crans-Montana, in Svizzera, si svolge una giornata di silenzio e riflessione, segnata dal dolore. La comunità si riunisce con una messa, un corteo silenzioso e testimonianze di chi cerca di comprendere e affrontare quanto accaduto. In questo momento di lutto, si cerca di trovare un senso e di guardare avanti con sobrietà e rispetto.
La messa, il corteo silenzioso e le testimonianze di chi deve ancora realizzare quando avvenuto a Crans Montana. Secondo l'ambasciatore italiano in Svizzera, non si è trattato di una disgrazia. Intanto proseguono le indagini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Strage di Crans-Montana, oggi l’elenco dei dispersi. Le ultime notizie dalla Svizzera su morti e feriti. La polizia Svizzera: “Serviranno giorni per identificare le vittime”
Leggi anche: Le immagini del bar Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, dopo il rogo di Capodanno
Il dolore, il silenzio e il rumore della vita; Disposto un minuto di silenzio per i giovani sportivi vittime della sciagura di Crans-Montana; Tragedia Crans Montana, da Como-Udinese ad Atalanta-Roma: un minuto di silenzio in tutti gli stadi; Tajani a Crans-Montana: «Non possiamo alleviare il dolore, ma garantiamo presenza e verità».
Strage di Crans-Montana, il giorno dopo: le cause del rogo e cosa non ha funzionato - Cosa ha innescato l'esplosione all'interno del locale Le Constellation a Crans- notizie.it
Crans-Montana, il giorno dopo l’inferno: cosa non ha funzionato nella notte che ha ucciso decine di ragazzi - MONTANA – A ventiquattr’ore dalla strage di Capodanno che ha trasformato un locale alla moda in una camera di morte, il silenzio che avvolge ... thesocialpost.it
Tajani a Crans-Montana: «Non possiamo alleviare il dolore, ma garantiamo presenza e verità» - Il ministro degli Esteri italiano ha incontrato autorità e famiglie il giorno dopo la tragedia, confermando al Corriere del Ticino i contatti con Cassis e Parmelin e la piena collaborazione tra Italia ... cdt.ch
Crans-Montana, le regole esistono ma non bastano a evitare le tragedie x.com
Era al bar Le Contellation di Crans-Montana al momento dell'incendio. Disperato il papà, un cinquantenne romano - facebook.com facebook
