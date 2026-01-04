A Crans-Montana il giorno del silenzio e del dolore le voci dalla Svizzera | Come faremo ad andare avanti?

A Crans-Montana, in Svizzera, si svolge una giornata di silenzio e riflessione, segnata dal dolore. La comunità si riunisce con una messa, un corteo silenzioso e testimonianze di chi cerca di comprendere e affrontare quanto accaduto. In questo momento di lutto, si cerca di trovare un senso e di guardare avanti con sobrietà e rispetto.

Crans-Montana, il giorno dopo l’inferno: cosa non ha funzionato nella notte che ha ucciso decine di ragazzi - MONTANA – A ventiquattr’ore dalla strage di Capodanno che ha trasformato un locale alla moda in una camera di morte, il silenzio che avvolge ... thesocialpost.it

Tajani a Crans-Montana: «Non possiamo alleviare il dolore, ma garantiamo presenza e verità» - Il ministro degli Esteri italiano ha incontrato autorità e famiglie il giorno dopo la tragedia, confermando al Corriere del Ticino i contatti con Cassis e Parmelin e la piena collaborazione tra Italia ... cdt.ch

Crans-Montana, le regole esistono ma non bastano a evitare le tragedie x.com

Era al bar Le Contellation di Crans-Montana al momento dell'incendio. Disperato il papà, un cinquantenne romano - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.