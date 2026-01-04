A che punto sono i cantieri di Milano-Cortina 2026 a Bormio e Livigno | quale è l'opera incompiuta in Valtellina
A un mese dall'inizio delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, si intensificano i lavori nei cantieri di Bormio e Livigno. Con l’obiettivo di completare le infrastrutture in tempo, si monitorano le attività in corso e le opere ancora da ultimare, tra cui un importante intervento in Valtellina. Questo aggiornamento fornisce un quadro preciso dello stato di avanzamento dei principali progetti nelle due località alpine.
A un mese dalle Olimpiadi c'è la volata finale dei cantieri olimpici anche di Bormio e Livigno: ecco a che punto sono. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: La storia ‘incontra’ Milano Cortina 2026, orme di dinosauri scoperte tra Livigno e Bormio
Leggi anche: Bormio fa il punto in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026
Milano | Ortica – Cantieri in zona: fine dicembre 2025; I cantieri che abbiamo attraversato sono finalizzati alla prestazione sportiva, noi abbiamo fatto l'inverso: correre per raccontare i lavori. Il viaggio di Filippo Canetta tra le voci ed i territori di Milano-Cortina 2026
