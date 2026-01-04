A che ora partono Della Mea e le azzurre oggi nello slalom di Kranjska Gora 2026 | n di pettorale tv streaming

Oggi a Kranjska Gora si svolge lo slalom di Coppa del Mondo di sci alpino, con le italiane Della Mea e le Azzurre in gara. La competizione si tiene sulla pista Podkoren, con partenza prevista alle ore 10:00. La gara sarà trasmessa in diretta su Raisport e disponibile anche in streaming tramite i servizi ufficiali della FISI, con i numeri di pettorale e aggiornamenti in tempo reale.

Sei italiane parteciperanno allo slalom di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: in Slovenia si disputerà la prima gara del nuovo anno solare in questa specialità, si ritornerà sulla sempre affascinante pista Podkoren della località slovena dopo la disputa del gigante del sabato. La favorita della vigilia sarà inevitabilmente la statunitense Mikaela Shiffrin, che ha vinto tutte le gare disputate tra i pali stretti in questa stagione e punterà a prolungare il proprio filotto. LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE ALLE 9.30 E 12.15 Riflettori puntati su Lara Della Mea, desiderosa di esprimersi ai massimi livelli dopo la decima piazza raggiunta tra le porte larghe.

