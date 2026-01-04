A che ora gli sport invernali oggi | programma 4 gennaio calendario gare tv streaming

Il 4 gennaio si svolgono diverse competizioni di sport invernali, tra cui le tappe di Coppa del Mondo di sci alpino, bob, snowboard e slittino, oltre alla Tournée dei 4 Trampolini di salto con gli sci e al Tour de Ski di sci di fondo. Di seguito il programma dettagliato, con orari, calendario gare e indicazioni su come seguire gli eventi in tv e streaming.

Oggi, domenica 4 gennaio, saranno di scena diversi sport invernali: proseguiranno le gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, il bob, lo snowboard, lo slittino e lo slittino alpino, continuerà la Tournée dei 4 Trampolini di salto con gli sci, e si concluderà il Tour de Ski di sci di fondo. LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE ALLE 9.30 E 12.15 LA DIRETTA LIVE DEL TOUR DE SKI (CERMIS) ALLE 11.30 E 15.30 LA DIRETTA LIVE DELLA TOURNÉE DEI 4 TRAMPOLINI ALLE 13.30 Il Tour de Ski 2026 di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo, si concluderà in Val di Fiemme, dove si disputerà la scalata del Cermis, con una 10 km mass start in tecnica libera: la cosiddetta Final Climb si disputerà alle ore 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora gli sport invernali oggi: programma 4 gennaio, calendario gare, tv, streaming Leggi anche: A che ora gli sport invernali oggi: orari 3 gennaio, calendario gare, tv, streaming Leggi anche: A che ora gli sport invernali oggi: orari 4 gennaio, calendario gare, tv, streaming La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Quando gli sport invernali oggi: orari 3 gennaio, calendario gare, tv, streaming; Calendario sport invernali 29 dicembre 2025-4 gennaio 2026: orari gare, dove vederle in tv e streaming; Sci alpino in TV, dove vedere lo Slalom femminile a Semmering: orari e programma; Milano-Cortina 2026, il calendario completo. Sport in tv oggi (domenica 4 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, domenica 4 gennaio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali con sci alpino, sci di fondo, salto con ... oasport.it

Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom a Kranjska Gora: orari e programma - Oggi a Kranjska Gora la celebre pista Podkoren ospita lo slalom femminile di Coppa del Mondo di sci alpino. fanpage.it

Sport in tv oggi (sabato 3 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Riflettori puntati sulle discipline invernali tra il gigante femminile di Kranjska Gora per ... oasport.it

NOVITÀ IN USCITA TOPOLINO – STATUINE SPORT OLIMPICI INVERNALI In occasione delle Olimpiadi Invernali MILANO–CORTINA 2026, arriva una nuova collezione imperdibile di statuine 3D in PVC dedicate ai personaggi DISNEY più amati! - facebook.com facebook

Ultima domenica dell’anno all’insegna degli sport invernali! Tutte le gare sono live su eurosport.it e Discovery+ #AlpineSkiing #Biathlon x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.