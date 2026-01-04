A che ora gli sport invernali oggi | orari 4 gennaio calendario gare tv streaming

Ecco gli orari e il calendario delle gare di sport invernali di oggi, 4 gennaio. Sono in programma le competizioni di Coppa del Mondo di sci alpino, bob, snowboard e slittino, insieme alla Tournée dei 4 Trampolini di salto con gli sci e al Tour de Ski di sci di fondo. Le gare saranno trasmesse in TV e disponibili in streaming, offrendo un quadro completo delle principali attività sportive della giornata.

Oggi, domenica 4 gennaio, saranno di scena diversi sport invernali: proseguiranno le gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, il bob, lo snowboard, lo slittino e lo slittino alpino, continuerà la Tournée dei 4 Trampolini di salto con gli sci, e si concluderà il Tour de Ski di sci di fondo. Il Tour de Ski 2026 di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo, si concluderà in Val di Fiemme, dove si disputerà la scalata del Cermis, con una 10 km mass start in tecnica libera: la cosiddetta Final Climb si disputerà alle ore 11.30 per quanto riguarda gli uomini ed alle ore 15.30 per quel che concerne le donne. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora gli sport invernali oggi: orari 4 gennaio, calendario gare, tv, streaming Leggi anche: A che ora gli sport invernali oggi: orari 3 gennaio, calendario gare, tv, streaming Leggi anche: A che ora gli sport invernali oggi: orari 5 dicembre, calendario gare, tv, streaming Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Quando gli sport invernali oggi: orari 3 gennaio, calendario gare, tv, streaming; Calendario sport invernali 29 dicembre 2025-4 gennaio 2026: orari gare, dove vederle in tv e streaming; Sci alpino in TV, dove vedere lo Slalom femminile a Semmering: orari e programma; Sport in tv oggi (giovedì 1° gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. Quando gli sport invernali oggi: orari 3 gennaio, calendario gare, tv, streaming - La Coppa del Mondo di sci alpino propone il gigante femminile di Kranjska Gora, ... oasport.it Sport in tv oggi (sabato 3 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Riflettori puntati sulle discipline invernali tra il gigante femminile di Kranjska Gora per ... oasport.it Sport in tv oggi: programma e orari di tutti gli appuntamenti - Giornata ricca di spunti per lo sport: di seguito l’intero programma per questo sabato 13 dicembre con gli orari e dove vedere gli eventi. sportface.it

ALPINO E FONDO - Come già anticipato in sede di presentazione dell’evento, le finali del Grand Prix Lattebusche del prossimo marzo sono inserite nell’ European Week of Winter Sport, la settimana europea degli sport invernali, iniziativa che coinvolge organ - facebook.com facebook

Ultima domenica dell’anno all’insegna degli sport invernali! Tutte le gare sono live su eurosport.it e Discovery+ #AlpineSkiing #Biathlon x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.