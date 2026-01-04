A che ora gli sport invernali oggi | orari 4 gennaio calendario gare tv streaming

Ecco gli orari e il calendario delle gare di sport invernali di oggi, 4 gennaio. Sono in programma le competizioni di Coppa del Mondo di sci alpino, bob, snowboard e slittino, insieme alla Tournée dei 4 Trampolini di salto con gli sci e al Tour de Ski di sci di fondo. Le gare saranno trasmesse in TV e disponibili in streaming, offrendo un quadro completo delle principali attività sportive della giornata.

Oggi, domenica 4 gennaio,  saranno di scena diversi sport invernali: proseguiranno le gare di Coppa del   Mondo  per lo sci alpino, il bob, lo snowboard, lo slittino  e lo slittino alpino, continuerà la Tournée dei 4 Trampolini di salto con gli sci, e si concluderà il Tour de Ski di sci di fondo. Il Tour de Ski   2026 di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo, si concluderà in Val di Fiemme, dove si disputerà la scalata del Cermis, con una 10 km mass start in tecnica libera: la cosiddetta Final Climb si disputerà alle ore 11.30 per quanto riguarda gli uomini  ed alle ore 15.30 per quel che concerne le donne. 🔗 Leggi su Oasport.it

