A Casnigo tutto è pronto per l’arrivo dei Re Magi
A Casnigo si avvicina il momento dell’arrivo dei Re Magi, un appuntamento che ogni anno rinnova una tradizione secolare del borgo della Val Gandino. Tra domani e l’Epifania, bambini e famiglie si preparano a partecipare alla consegna delle letterine, mantenendo vivo un rituale che unisce comunità e tradizione in un’atmosfera di serenità e condivisione.
Tra domani e l'Epifania il borgo della Val Gandino rinnoverà una tradizione secolare con i bambini che consegneranno le loro letterine ai Magi.
