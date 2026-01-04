A Casnigo tutto è pronto per l’arrivo dei Re Magi

A Casnigo si avvicina il momento dell’arrivo dei Re Magi, un appuntamento che ogni anno rinnova una tradizione secolare del borgo della Val Gandino. Tra domani e l’Epifania, bambini e famiglie si preparano a partecipare alla consegna delle letterine, mantenendo vivo un rituale che unisce comunità e tradizione in un’atmosfera di serenità e condivisione.

