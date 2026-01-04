A Casalbordino la Befana scende dalla torre civica alla vigilia dell' Epifania | il programma

Il 5 gennaio a Casalbordino si svolge l’evento della Befana, che scende dalla torre civica alla vigilia dell’Epifania. Organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con la Protezione Civile “Madonna dell’Assunta” e patrocinato dal Comune, l’appuntamento è fissato per le ore 15. Un momento tradizionale che coinvolge la comunità, offrendo l’opportunità di condividere un’occasione di festa e di spirito natalizio.

La Befana scende dalla Torre del Popolo ad Assisi - La Befana scenderà dalla Torre del Popolo ad il 6 gennaio, con l'animazione che vedrà protagoniste l'attrice Liliana Fiorelli e la giovane cantante Elisa Benvenuto, direttamente dal talent show "Tu sì ... msn.com

La storia della Befana che cadde dalla scopa #epifania #ironia #parodia - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.