A Casalbordino la Befana scende dalla torre civica alla vigilia dell' Epifania | il programma
Il 5 gennaio a Casalbordino si svolge l’evento della Befana, che scende dalla torre civica alla vigilia dell’Epifania. Organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con la Protezione Civile “Madonna dell’Assunta” e patrocinato dal Comune, l’appuntamento è fissato per le ore 15. Un momento tradizionale che coinvolge la comunità, offrendo l’opportunità di condividere un’occasione di festa e di spirito natalizio.
Lunedì 5 gennaio, la Pro Loco di Casalbordino, in collaborazione con la Protezione Civile “Madonna dell’Assunta” e il patrocinio del Comune di Casalbordino, dà appuntamento alle ore 15.30, in piazza Umberto I, con il consueto evento “Aspettando la Befana”.Come da tradizione, l’iniziativa è ormai. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
