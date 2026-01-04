92mila vaccini nel cestino? La replica della Regione | Seguiamo l' Oms

La Regione replica alle accuse riguardanti lo smaltimento di 92mila vaccini antinfluenzali, sottolineando che l’operato segue le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). La discussione riguarda la gestione della campagna vaccinale 2024/2025 e si inserisce nel quadro delle politiche sanitarie adottate per garantire sicurezza ed efficienza. È importante analizzare i fatti e le decisioni prese, mantenendo un approccio trasparente e informato.

