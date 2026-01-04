92mila vaccini nel cestino? La replica della Regione | Seguiamo l' Oms

La Regione replica alle accuse riguardanti lo smaltimento di 92mila vaccini antinfluenzali, sottolineando che l’operato segue le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). La discussione riguarda la gestione della campagna vaccinale 2024/2025 e si inserisce nel quadro delle politiche sanitarie adottate per garantire sicurezza ed efficienza. È importante analizzare i fatti e le decisioni prese, mantenendo un approccio trasparente e informato.

Bagarre in viale Aldo Moro sulla gestione della campagna vaccinale antinfluenzale 20242025. Al centro della polemica ci sono 92.350 dosi che sarebbero rimaste inutilizzate."Soldi sprecati"A sollevare il caso è stato Pietro Vignali, consigliere regionale di Forza Italia, che ha presentato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

