4 gennaio Madonna delle Rose | il miracolo del sentiero ricoperto di rugiada luminosa
Il 4 gennaio, in occasione della Madonna delle Rose, si ricorda un episodio di apparizione avvolto da un’aura di serenità. Durante una notte difficile, due uomini vicini alla morte per il freddo e la paura furono illuminati da una luce celeste, mentre sotto i loro occhi si formava un sentiero di rugiada luminosa. Un momento di fede e speranza che rimane impresso nella memoria collettiva.
In una notte terribile, con due uomini vicini alla morte per il freddo e la paura, la Madonna delle Rose apparve avvolgendoli di una luce celeste, mentre sotto i loro occhi si formava un sentiero di rugiada luminosa. Sulla via che porta a Trescore Balneario, a pochi chilometri di distanza da Bergamo, si trova Albano. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Leggi anche: 28 ottobre, Madonna di Capocroce: il miracolo che mise in fuga i saccheggiatori stranieri
Leggi anche: ? La casa delle rose di Corina Bomann: Il Coraggio Femminile nella Svezia del ‘900
Sotto il cielo d'inverno Domenica 4 gennaio alle ore 19.15, nella Chiesa della Madonna del Carmine di Formia, non perdere l’opportunità di assistere all'emozionante concerto del gruppo I Trillanti con "Bonì Bonanno - Il Canto del Buon Auspicio". I Trillanti - facebook.com facebook
1° gennaio, Maria Santissima Madre di Dio. Miriana Lallo, Madonna della grotta. Olio su tavola, 90x70 cm, 2025. #EccellentiPittori x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.