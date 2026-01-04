4 gennaio Madonna delle Rose | il miracolo del sentiero ricoperto di rugiada luminosa

Da lalucedimaria.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 4 gennaio, in occasione della Madonna delle Rose, si ricorda un episodio di apparizione avvolto da un’aura di serenità. Durante una notte difficile, due uomini vicini alla morte per il freddo e la paura furono illuminati da una luce celeste, mentre sotto i loro occhi si formava un sentiero di rugiada luminosa. Un momento di fede e speranza che rimane impresso nella memoria collettiva.

In una notte terribile, con due uomini vicini alla morte per il freddo e la paura, la Madonna delle Rose apparve avvolgendoli di una luce celeste, mentre sotto i loro occhi si formava un sentiero di rugiada luminosa.  Sulla via che porta a Trescore Balneario, a pochi chilometri di distanza da Bergamo, si trova Albano. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

