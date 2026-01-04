4 di Sera Ceccardi spiana la sinistra che difende Maduro | Cancellata

Susanna Ceccardi commenta, a 4 di Sera su Rete 4, il raid americano a Caracas, sottolineando come in Venezuela, negli ultimi 15 anni, sia venuta meno la democrazia. La politica evidenzia l’incarcerazione ingiustificata di oppositori e critica la difesa della sinistra, definendo “cancellata” la posizione a favore di Maduro. La sua analisi si focalizza sulla situazione politica e sui diritti umani nel paese sudamericano.

"Sono 15 anni che in Venezuela manca totalmente la democrazia, ci sono oppositori politici incarcerati senza un motivo, ingiustamente": Susanna Ceccardi lo ha detto nello studio di 4 di Sera su Rete 4 parlando del raid americano a Caracas, che ha portato alla cattura del presidente Nicolas Maduro e di sua moglie. "Oggi Maduro viene catturato dagli Usa e i venezuelani di tutto il mondo, emigrati, esiliati, scappati, festeggiano in tutte le piazze di tanti Paesi del mondo, soprattutto quelli dell'America latina, ma anche in Italia. Festeggiano perché sono stati perseguitati". L'europarlamentare della Lega, poi, ha messo in evidenza un dato: "Negli ultimi anni più di 7 milioni di venezuelani sono dovuti fuggire da un regime che li ha affamati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

