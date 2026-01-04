10 anni di Arthea | I Got Rhythm – Un concerto d’amore per la ricerca
Per i dieci anni di Arthea Eventi e Comunicazione, si tiene il concerto
Un compleanno importante che si celebra con un evento altrettanto importante: per i primi 10 anni della bolognese Arthea Eventi e Comunicazione si festeggiano con un concerto in cui si potranno ascoltare le mitiche musiche di Broadway: sul palco delle Torri dell'Acqua di Budrio Caterina Praderio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: A.B.C. Bambini Cri du Chat festeggia trent’anni di amore e ricerca scientifica
Leggi anche: Pattinaggio di figura: Lopareva-Brissaud avanti nella rhythm dance alla Warsaw Cup, Manni-Roethlisberger in top 10
Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.
Per celebrare i 10 anni di attività, Arthea - Eventi e Comunicazione presenta I GOT RHYTHM, un concerto che unisce musica e scienza: i più celebri brani di Broadway, quattro cantanti professionisti e un forte impegno solidale. Un concerto d’amore per la ricer - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.